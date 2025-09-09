Выплаты для ВПЛ в Полтавской области обеспечивают комплексную поддержку переселенцев и помогают самым уязвимым слоям населения чувствовать стабильность в сложный период.

В Полтавской области начинаются выплаты для ВПЛ в Полтавской области, направленные на поддержку наиболее уязвимых категорий переселенцев, сообщает Politeka.

Помощь оказывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров №709, которое определяет порядок финансовой поддержки лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Ежемесячно средства перечисляются на счета Сбербанка по графику, который ранее определял Министерство социальной политики. После 1 июля 2025 учет и выплаты перешли в Пенсионный фонд Украины, что может влиять на сроки поступления средств.

Право на помощь имеют граждане, выехавшие из районов боевых действий, жители с поврежденным или непригодным для проживания жильем, а также дети, рожденные у перемещенных лиц. Размер ежемесячной поддержки составляет 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью, 2 000 гривен – для других категорий переселенцев.

Выплаты назначаются на шесть месяцев с момента подачи заявления, общий срок – до 12 месяцев. После этого периода помощь можно продлить еще на полгода для семей с несовершеннолетними детьми, пенсионерами, одинокими родителями, людьми с инвалидностью, ухаживающими за детьми или взрослыми с особыми потребностями, гражданами на лечении или реабилитации после ранений, а также студентами и учащимися в возрасте 18–23 лет. семью.

Следовательно, эти выплаты для ВПЛ в Полтавской области обеспечивают комплексную поддержку переселенцев и помогают уязвимым слоям населения чувствовать стабильность в сложный период.

