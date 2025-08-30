В Черниговской области в течение недели с 1 по 7 сентября 2025 года снова будут применяться локальные графики отключения света.

Облэнерго объявило о новых графиках отключения света в Черниговской области на период с 1 по 7 сентября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, энергетики предупреждают о плановых обесточениях в пределах Остерской городской территориальной общин в Черниговской области. В понедельник, 1 сентября, без электроэнергии частично останутся следующие населенные пункты:

Таманская Гута (по ул. Лесная) – с 9:00 до 19:00;

Кошаны (улицы Леси Украинки, Полевая, Садовая, Франко, Центральная, Школьная, переулок Апрельский) – с 9:00 до 17:00.

Кроме того, в среду, 3 числа, ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 в селе Пархимов для дома по адресу ул. Майская, 34, пишет Politeka.

Также сообщается о планируемых на следующую неделю графиках отключения света на территории Коропской общины в Новгород-Сиверском районе Черниговской области.

В понедельник ограничения будут действовать с 8:00 до 19:00 в населенных пунктах Вольное, Жерновка, Зайцево, Лукнов, Райгородок, а с 8:00 до 20:00 – в селе Шабалинов. Точный список адресов, где произойдут обесточивания, можно найти на сайте общины.

Во вторник, 2 сентября, обесточивание коснутся Лысой Горы, Бужанки, Вишенок, Вольного, Городища, Оболони, Придеснянского, Черешенек, Чернявки. В среду – Вишенки, Борисово, Свободное, Краснополье, Тарасовка.

В поселке Короп частичные графики отключения света будут применяться 1, 2 и 4 числа.

