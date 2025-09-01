Пройти идентификацию для получения денежной помощи для пенсионеров в Одесской области можно несколькими способами.

Денежное помощь для пенсионеров в Одесской области может быть прекращено уже с 1 октября, если получатели не выполнят требования по подтверждению лица, сообщает Politeka.

Об этом предупредил Пенсионный фонд Украины.

Согласно сообщению, все граждане, получающие социальные выплаты, обязаны пройти идентификацию. В противном случае денежная помощь для пенсионеров в Одесской области и другие виды государственной поддержки могут быть отменены. Теперь именно ПФУ занимается администрированием и выплатой 39 видов поддержки, которые ранее были в компетенции органов соцзащиты. Это означает, что каждый получатель помощи должен подтвердить актуальность данных.

Необходимость этого шага объясняется миграционными процессами, изменившими распределение населения. Некоторые граждане переехали в другие регионы, из-за чего часть выплат начала поступать не по месту назначения. Такие обстоятельства создали условия для мошеннических действий, поэтому фонд принял решение обновить всю информацию.

Идентификацию обязательно должны пройти люди с инвалидностью и те, кто осуществляет уход за ними. К этому перечню относятся малообеспеченные семьи, одинокие матери, дети и взрослые с инвалидностью с детства. Кроме того, процедуру должны пройти дети, получающие выплаты в связи с неуплатой алиментов или отсутствием удержания от родителей. Требование касается и пенсионеров, не имеющих права на пенсию.

Отдельно отмечается, что в круг обязательных для проверки входят жители оккупированных и прифронтовых территорий, получавших социальную поддержку с февраля 2022 по июнь 2025 года.

Пройти идентификацию можно несколькими способами. Простейший вариант предусматривает личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.