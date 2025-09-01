Пройти ідентифікацію для отримання грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області можна кількома способами.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області може бути припинена вже з 1 жовтня, якщо одержувачі не виконають вимоги щодо підтвердження особи, повідомляє Politeka.

Про це попередив Пенсійний фонд України.

Згідно з повідомленням, усі громадяни, які отримують соціальні виплати, зобов’язані пройти ідентифікацію. У протилежному випадку грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області та інші види державної підтримки можуть бути скасовані. Відтепер саме ПФУ займається адмініструванням і виплатою 39 видів підтримки, що раніше були у компетенції органів соцзахисту. Це означає, що кожен отримувач допомоги має підтвердити актуальність власних даних.

Необхідність цього кроку пояснюється міграційними процесами, які змінили розподіл населення. Деякі громадяни переїхали до інших регіонів, через що частина виплат почала надходити не за місцем призначення. Такі обставини створили умови для шахрайських дій, тому фонд ухвалив рішення оновити всю інформацію.

Ідентифікацію обов’язково мають пройти люди з інвалідністю та ті, хто здійснює догляд за ними. До цього переліку належать також малозабезпечені родини, самотні матері, діти й дорослі з інвалідністю з дитинства. Крім того, процедуру повинні пройти діти, які отримують виплати у зв’язку з несплатою аліментів або відсутністю утримання від батьків. Вимога стосується і пенсіонерів, котрі не мають права на пенсію.

Окремо зазначається, що до кола обов’язкових для перевірки входять жителі окупованих і прифронтових територій, які отримували соціальну підтримку з лютого 2022 року до червня 2025 року.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами. Найпростіший варіант передбачає особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання.

