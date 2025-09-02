В регионе работает гуманитарная инициатива, которая предусматривает бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области предоставляются в рамках проекта, созданного для поддержки людей в сложных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Благотворительного фонда "Сохрани украинцев", бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области распределяются среди тех, кто больше в этом нуждается.

В рамках проекта "Дистрибуция наборов" предоставляются продовольствие, гигиенические средства, непродовольственные товары, а также питьевая вода и фильтры для ее очистки. Это позволяет обеспечить базовые потребности людей, пострадавших от кризисных ситуаций или вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Проект планируется реализовать до конца 2025 года. Организаторы отмечают, что главная цель состоит не только в физическом выживании, но и в создании более достойных условий жизни для тех, кто оказался в беде.

Благодаря четкой структуре помощи каждая семья получает возможность пользоваться самым необходимым без продолжительных ожиданий. Особенностью этой программы является ее гибкость.

На сайте фонда указано, что если проект "Дистрибуция наборов" не реализуется полностью или останутся неиспользованные ресурсы, то они будут направляться на другие гуманитарные инициативы.

Доноры, вносящие взносы, автоматически соглашаются с тем, что средства могут быть перераспределены между разными программами организации. При этом каждое пожертвование остается добровольным и безвозвратным, что отвечает общим принципам гуманитарной поддержки.

По словам представителей организации, такие правила помогают избегать бюрократических препон и быстрее распределять бесплатные продукты для пенсионеров и других категорий в Кировоградской области.

Офис БФ расположен в городе Кропивницкий по улице Евгения Маланюка, дом 21А, офис 1. Здесь координируется деятельность всех инициатив.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.