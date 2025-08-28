Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 сентября направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 сентября предусматривают предоставление финансовой помощи семьям, временно проживающим в Кривом Роге и населенных пунктах Криворожского района, сообщает Politeka.

Информация о программе опубликована на официальной странице организации в Фейсбуке.

Благотворительная организация "Каритас" сообщает, что средства предназначены исключительно для оплаты аренды жилья, чтобы облегчить временно перемещенным лицам обустройство быта на новом месте.

Получить поддержку могут переселенцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе прибывшие в регион с временно оккупированных территорий или районов активных боевых действий не позднее 30 дней назад. Также выплаты доступны домохозяйствам, вынужденным покинуть временное проживание в школах или детских садах через подготовку учебных заведений к новому учебному году, а также временным жителям общежитий.

Финансовая помощь предоставляется на срок до шести месяцев, что позволяет уменьшить нагрузку на семейный бюджет и спокойнее искать стабильное жилье, постепенно интегрируясь в новую среду. Участие в программе возможно только для тех, кто принадлежит к категории уязвимости.

Среди них – беременные женщины, матери с младенцами и семьи с детьми до трех лет, многодетные семьи с тремя и более детьми, одинокие родители или опекуны, люди с инвалидностью 1 и 2 группы, лица с тяжелыми хроническими болезнями, нуждающиеся в постоянном уходе, а также одинокие люди старше 6 лет.

«Каритас» подчеркивает, что главная цель программы – обеспечить хотя бы минимальную стабильность в вопросе жилья для тех, кто больше нуждается в помощи, позволяя переселенцам уменьшить стресс и постепенно адаптироваться к новой жизни в Днепропетровской области.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 сентября направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц в непростой период и помогают семьям обеспечить базовые жилищные нужды.

