Подорожание продуктов в Полтавской области наиболее заметно в молочной категории.

Подорожание продуктов в Полтавской области в последнее время затрагивает молочную группу товаров, что оказывает ощутимое влияние на расходы домохозяйств, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Маргарин «Олком Сливочный» 72,5% в фасовке 200 г продается по средней стоимости 37,70 грн за пачку. В сети Auchan продукт доступен за 33,90, у Novus – 41,49. В июле средняя стоимость маргарина составляла 36,17 грн, следовательно, за месяц произошло повышение на 1,00 гривну. Данные индекса потребительских цен показывают, что рост начался с 20 августа, когда цены поднялись до 37,70 и оставались на этом уровне до конца месяца.

Что касается сыра «Звени Гора» голландского 45%, его средний ценник достиг 580,70 грн за килограмм. В магазинах Auchan продукт стоит 565,00, у Megamarket – 589,50, у Metro – 587,60. Для сравнения, в июле средняя стоимость сыра составила 532,25 за килограмм, что означает рост на 46,67 за месяц.

Индекс демонстрирует, что подорожание происходило постепенно: с 28 июля расценки колебались от 446,17 до 578,73 гривны, до конца августа достигнув текущего уровня.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области наиболее заметно в молочной категории, где твердые сыры показывают значительное повышение, а маргарин более умеренное, но стабильное. Отслеживание расценок помогает потребителям планировать покупки и экономнее распределять семейный бюджет.

Для жителей области это означает необходимость внимательно следить за стоимостью молочных товаров и выбирать магазины по оптимальным ценам. Регулярный мониторинг цен позволяет минимизировать влияние подорожания на ежедневные расходы и обеспечить более рациональное использование средств питания.

