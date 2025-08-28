ВПО та пенсіонери у Полтавській області отримують безкоштовні продуктові набори, гігієнічні комплекти та дитяче харчування.

Від благодійної організації «Карітас» можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Карітас» продовжує реалізацію проєкту «Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні», метою якого є комплексна підтримка внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки через військову агресію росії у 2022 році та переїхали до регіону.

Проєкт спрямований на відновлення та адаптацію ВПО, забезпечуючи їм можливість стабілізувати життя та повернути відчуття безпеки.

Основні напрямки діяльності фонду включають:

Гуманітарна допомога. ВПО та пенсіонери у Полтавській області отримують безкоштовні продуктові набори, гігієнічні комплекти та дитяче харчування. Ця допомога спрямована на задоволення першочергових потреб людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Психологічна підтримка. Фонд надає індивідуальні та групові консультації для дорослих і дітей, які зазнали психологічних травм внаслідок війни. Такі сесії допомагають подолати стрес, відновити внутрішню рівновагу та зміцнити психоемоційний стан.

Соціальні послуги для дітей. Для маленьких переселенців організовується безпечний дитячий простір із розвивальними та освітніми активностями. Це дозволяє дітям продовжувати навчання, розвиватися та відчувати підтримку у новому середовищі.

Юридичне консультування. Фонд надає безкоштовну допомогу у правових питаннях, що стосуються соціальних гарантій, оформлення документів та захисту прав переселенців.

Кейс-менеджмент. Спеціалісти фонду пропонують персоналізовану підтримку, розробляючи індивідуальні плани допомоги для тих, хто потребує комплексного підходу та постійного супроводу.

Ця діяльність спрямована на те, щоб кожна людина, яка втратила свій дім, отримала не лише матеріальну допомогу, а й психологічну, також безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, правову та соціальну підтримку, необхідні для нового старту.

