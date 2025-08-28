ВПЛ и пенсионеры в Полтавской области получают бесплатные продуктовые наборы, гигиенические комплекты и детское питание.

От благотворительной организации «Каритас» можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд «Каритас» продолжает реализацию проекта «Реагирование на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине», целью которого является комплексная поддержка внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военной агрессии России в 2022 году и переехали в регион.

Проект направлен на восстановление и адаптацию ВПЛ, обеспечивая им возможность стабилизировать жизнь и вернуть чувство безопасности.

Основные направления деятельности фонда включают:

Гуманитарная помощь. ВПЛ и пенсионеры в Полтавской области получают бесплатные продуктовые наборы, гигиенические комплекты и детское питание. Эта помощь направлена ​​на удовлетворение первоочередных потребностей людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Психологическая поддержка. Фонд предоставляет индивидуальные и групповые консультации для взрослых и детей, которые получили психологические травмы в результате войны. Такие сессии помогают преодолеть стресс, восстановить внутреннее равновесие и укрепить психоэмоциональное состояние.

Социальные сервисы для детей. Для маленьких переселенцев организуется безопасное детское пространство с развивающими и образовательными активностями. Это позволяет детям продолжать обучение, развиваться и чувствовать поддержку в новой среде.

Юридическое консультирование. Фонд предоставляет бесплатную помощь в правовых вопросах, касающихся социальных гарантий, оформления документов и защиты прав переселенцев.

Кейс-менеджмент. Специалисты фонда предлагают персонализированную поддержку, разрабатывая индивидуальные планы помощи тем, кто нуждается в комплексном подходе и постоянном сопровождении.

Эта деятельность направлена ​​на то, чтобы каждый потерявший свой дом человек получил не только материальную помощь, но и психологическую, также бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, правовую и социальную поддержку, необходимые для нового старта.

