Дефицит продуктов в Киевской области обсуждают на фоне серьезных проблем с зерновыми культурами, сообщает Politeka.

Весной многие хозяйства на юге страны были вынуждены пересевать поля из-за резкого снижения температур, что уничтожило тысячи гектаров посевов. После этого ситуацию осложнили сильные ливни и град, пронесшиеся по разным регионам.

По словам Ивана Томича, главы Союза украинского крестьянства, нынешний урожай пшеницы может стать самым низким за последние десять лет. Эксперт объясняет, что погодные катаклизмы оказали значительное влияние на урожайность, и собрать достаточное количество качественного зерна в этом году не удастся.

Это может послужить причиной дефицита продуктов в Киевской области. За последний месяц стоимость пшеницы резко возросла: если в начале июля тонна стоила меньше восьми тысяч гривен, то сейчас цена приближается к девяти. Прогнозов по снижению пока нет, ведь не пострадавшие от морозов посевы значительно повредил град.

Томич также отмечает, что война продолжает оставаться значительным фактором неопределенности. Он ожидает сокращения экспортного потенциала до примерно 15 миллионов тонн, хотя окончательные данные станут известны после завершения жатвы.

При этом эксперт уверяет, что внутренний рынок будет обеспечен мукой и хлебобулочными изделиями. Украинцам хватит хлеба, но его цена вырастет. В среднем хлеб может подорожать на четверть.

Цены на овощи, включая традиционный борщовый набор, остаются относительно стабильными. Картофель даже может немного подешеветь после массового сбора. Однако уже осенью стоимость овощей, вероятно, повысится и превысит прошлогодние показатели.

