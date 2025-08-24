Работа для пенсионеров во Львове доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров во Львове предлагает новые вакансии в сфере клининга, кулинарии и легкой промышленности, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этом предоставляет сайт work.ua.

Компания «Ухожено» ищет клинеров для уборки квартир. Условия предусматривают выполнение поддерживающих и генеральных задач, возможность работы от трех дней еженедельно с нагрузкой от 5 до 10 часов. Работники получают оплату в пределах 20 000–30 000 гривен, форму и профессиональные средства по уходу за жильем предоставляет работодатель. Опыт станет преимуществом, однако это не обязательно.

Еще одно предложение – пекарь в семье ресторанов Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu, Una Pinsa . Компания предлагает посменный график (2–2 или 3–3), стажировку и стабильную оплату. Зарплата составляет от 26 000 гривен (1200 гривен в смену). Среди бонусов – бесплатное питание, скидки на меню и спортзал, премии за рекомендацию новых сотрудников. Задания включают выпечку чизкейков, булочек, штруделей, а также поддержание порядка на кухне и помощь коллегам.

Третья вакансия от бренда украинской одежды HUKH , которая ищет швею . Требования – внимательность, аккуратность, профессиональные навыки. Задачи заключаются в пошиве одежды от начала до конца и обеспечении высокого качества продукции. Предлагается официальное трудоустройство, конкурентная оплата 25000-35000 гривен, комфортный современный цех и возможности для развития. График работы стандартный или согласованный с работником.

Итак, львовские компании открывают разные возможности для кандидатов всех возрастов. Работа для пенсионеров во Львове доступна в сферах клининга, ресторанного бизнеса и легкой промышленности, что позволяет каждому выбрать направление в соответствии со своими навыками и пожеланиями.

