Новый график движения транспорта в Кривом Роге принесет определенные изменения, так что местным жителям стоит это учитывать.

В Кривом Роге ввели новый график движения транспорта , касающийся троллейбуса №16 и других коммунальных маршрутов, сообщает Politeka.

Как информируют в местном тематическом сообществе Телеграмм, новый график движения транспорта в Кривом Роге внес изменения в выезды в будни и в выходные дни.

Криворожский троллейбус №16 теперь следует от остановки улица Ивана Сирко до ДК Северный, проходя через улицу Латвийскую и автостанцию ​​Терны. Согласно новому графику движения транспорта в Кривом Роге, в будние дни маршрут работает с 5:28 утра до 19:50, интервал составляет чуть меньше часа.

В выходные и праздничные дни троллейбусы курсируют в тот же промежуток времени. Местные власти советуют криворожцам заранее планировать поездки, учитывая комендантский час.

Кроме троллейбуса №16, обновлено расписание скоростного трамвая №3М и автобусов города. Первые вагоны скоростного №3М отправляются со станции Заречная в 04:41 по выходным и в 05:05 по будням. Время отправления с ключевых остановок, таких как Трампарк, Проспект Южный и улица Обогатительная, скорректировано в соответствии с пиковыми часами.

Такие нововведения позволяют жильцам комфортнее добраться до работы и вернуться домой. Благодаря нововведениям обеспечивается более равномерное распределение пассажиропотока, а разделение на первое и второе изменение позволяет планировать поездки более эффективно.

Городской совет отмечает важность ознакомления с актуальными таблицами, где указаны все изменения. Это поможет избежать недоразумений, опозданий или долгого ожидания.

