У Кривому Розі запровадили новий графік руху транспорту, який стосується тролейбуса №16 та інших комунальних маршрутів, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичній спільноті в Телеграм, новий графік руху транспорту в Кривому Розі вніс зміни у виїзди в будні та у вихідні дні.

Криворізький тролейбус №16 тепер слідує від зупинки вулиця Івана Сірка до ПК Північний, проходячи через вулицю Латвійську та автостанцію Терни. Згідно з новим графіком руху транспорту в Кривому Розі, у будні дні маршрут працює з 5:28 ранку до 19:50, інтервал становить трохи менше години.

У вихідні та святкові дні тролейбуси курсують у той же проміжок часу. Місцева влада радить криворіжцям заздалегідь планувати поїздки, враховуючи комендантську годину.

Окрім тролейбуса №16, оновлено розклад швидкісного трамвая №3М та автобусів міста. Перші вагони швидкісного №3М вирушають зі станції Зарічна о 04:41 у вихідні та о 05:05 у будні. Час відправлення з ключових зупинок, таких як Трампарк, Проспект Південний та вулиця Збагачувальна, скориговано відповідно до пікових годин.

Такі нововведення дозволяють мешканцям комфортніше дістатися на роботу та повернутися додому. Завдяки нововведенням забезпечується більш рівномірний розподіл пасажиропотоку, а поділ на першу та другу зміну дає змогу планувати поїздки ефективніше.

Міська рада наголошує на важливості ознайомлення з актуальними таблицями, де зазначені всі зміни. Це допоможе уникнути непорозумінь, запізнень чи довгого очікування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.