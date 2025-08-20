Ограничения движения транспорта в Черкассах накладывают определенные неудобства местным жителям, которые ежедневно передвигаются по городу.

Ограничение движения транспорта в Черкассах будет касаться части центральных улиц в ближайшие недели, сообщает Politeka.

Как информируют представители местных властей, причиной временных ограничений движения транспорта в Черкассах является проведение ремонтных работ на тепловых сетях, поэтому водителям советуют заранее планировать свои маршруты.

По информации городского головы, ограничение движения транспорта в Черкассах будет действовать на улице Мытницкой между Надпольной и Благовестной до 1 сентября 2025 года. На этом участке «Черкасская ТЭЦ» производит ремонт тепловой сети.

Мэр призвал водителей учитывать эти изменения во время планирования поездок и пользоваться альтернативными путями, чтобы избежать пробок. Кроме того, в нашем облцентре уже действует перекрытие на Новопречистенской, где до 31 августа 2025 года будут производить замену тепловой сети на участке между домом 55 и улицей Надпольной.

Начальник департамента дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета сообщил, что срок перекрытия может изменяться в зависимости от скорости выполнения работ. Если ремонт будет завершен раньше, проезд возобновят досрочно.

Все работы проводятся в пределах утвержденного графика, и по их завершению беспрепятственный проезд транспортных средств будет возобновлен. А пока местным жителям, которые ежедневно ездят на работу или по другим делам, приходится приспосабливаться и искать объездные пути.

Хотя это доставляет некоторые неудобства, власти подчеркивают, что данные мероприятия направлены на обеспечение нормального функционирования критически важных сетей, которые помогут пройти нам зимний период без неприятных сюрпризов.

Источник: Общественное