Обмеження руху транспорту в Черкасах накладають певні незручності на місцевих жителів, які щодня пересуваються містом.

Обмеження руху транспорту в Черкасах стосуватиметься частини центральних вулиць протягом найближчих тижнів, повідомляє Politeka.

Як інформують представники місцевої влади, причиною тимчасових обмежень руху транспорту в Черкасах є проведення ремонтних робіт на теплових мережах, тому водіям радять завчасно планувати свої маршрути.

За інформацією міського голови, обмеження руху транспорту в Черкасах діятиме на вулиці Митницькій між Надпільною та Благовісною до 1 вересня 2025 року. На цій ділянці «Черкаська ТЕЦ» виконує ремонт теплової мережі.

Міський голова закликав водіїв враховувати ці зміни під час планування поїздок і користуватися альтернативними шляхами, щоб уникнути заторів. Крім цього, у нашому облцентрі вже діє перекриття на Новопречистенській, де до 31 серпня 2025 року проводитимуть заміну теплової мережі на ділянці між будинком 55 та вулицею Надпільною.

Начальник департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради повідомив, що термін перекриття може змінюватися залежно від швидкості виконання робіт. Якщо ремонт завершать раніше, проїзд відновлять достроково.

Усі роботи проводяться у межах затвердженого графіка, і після їх завершення безперешкодний проїзд транспортних засобів буде відновлено. А поки що місцевим жителям, які щодня їздять на роботу чи в інших справах, доводиться пристосовуватись та шукати обʼїздні шляхи.

Хоч це приносить деякі незручності, влада наголошує, що дані заходи направлені на забезпечення нормального функціоневання критично важливих мереж, які допоможуть пройти нам зимовий період без неприємних сюрпризів.

Джерело: Суспільне