Новий графік руху транспорту в Кривому Розі вносить деякі корективи у звичне пересування місцевих мешканців по місту.

У Кривому Розі з’явився новий графік руху транспорту для тролейбуса № 14, який тепер курсує з за оновленим принципом у будні та вихідні дні, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичній спільноті в Телеграм, новий графік руху транспорту в Кривому Розі враховує комендантську годину.

Перший тролейбус № 14 виїжджає о 4:56 з депо біля 16-ої міської лікарні в напрямку зупинки КРЕС, курсуючи через М.Світальського до вулиці Заводська. Зупинка на Заводській приймає перший тролейбус о 5:44, останній - о 21:17 у напрямку Виноградної.

На зворотному маршруті з Виноградної до Заводської перший рейс вирушає о 5:46, а останній о 21:19. На вихідні та святкові дні графік руху транспорту в Кривому Розі залишився таким же.

У спільноті в Телеграм нагадують, що місцеві мешканці мають заздалегідь перевіряти новий розклад. Це особливо важливо в години пік, коли більшість пасажирів мають дістатися на роботу або навпаки повернутися додому.

Окрім цього, курсування швидкісного трамвая №3М також змінилося. Перші вагони вирушають зі станції “Зарічна” о 04:41 у вихідні та о 05:05 у будні. Для комфорту пасажирів запроваджено поділ на першу та другу зміну, а час відправлення з основних зупинок, таких як “Трампарк”, “Проспект Південний” та “вул. Збагачувальна”, скориговано з урахуванням ранкових та вечірніх пікових годин.

Міська рада підкреслює, що оновлення в розкладі діють як у робочі, так і у вихідні дні, тому важливо перевіряти актуальну таблицю перед поїздкою. Пасажирам радять звертати увагу на час відправлення, щоб встигати на свій маршрут і планувати пересадки без зайвих незручностей.

