Новый график движения транспорта в Кривом Роге вносит некоторые коррективы в обычное передвижение местных жителей по городу.

В Кривом Роге появился новый график движения транспорта для троллейбуса № 14, который теперь курсирует по обновленному принципу в будние и выходные дни, сообщает Politeka.

Как информируют в местном тематическом сообществе Телеграмм, новый график движения транспорта в Кривом Роге учитывает комендантский час.

Первый троллейбус № 14 выезжает в 4:56 из депо возле 16-й городской больницы в направлении остановки КРЭС, курсируя через М.Свитальского до улицы Заводской. Остановка на Заводской принимает первый троллейбус в 5:44, последний – в 21:17 в направлении Виноградной.

На обратном маршруте из Виноградной в Заводскую первый рейс отправляется в 5:46, а последний в 21:19. На выходные и праздничные дни график движения транспорта в Кривом Роге остался таким же.

В сообществе Телеграмм напоминают, что местные жители должны заранее проверять новое расписание. Это особенно важно в часы пик, когда большинство пассажиров должны добраться на работу или наоборот вернуться домой.

Кроме того, курсирование скоростного трамвая №3М также изменилось. Первые вагоны отправляются со станции "Заречная" в 04:41 в выходные и в 05:05 в будни. Для комфорта пассажиров введено разделение на первую и вторую смену, а время отправления с основных остановок, таких как "Трампарк", "Проспект Южный" и "ул. Обогатительная", скорректировано с учетом утренних и вечерних пиковых часов.

Городской совет подчеркивает, что обновления в расписании действуют как в рабочие, так и выходные дни, поэтому важно проверять актуальную таблицу перед поездкой. Пассажирам советуют обращать внимание на время отправки, чтобы успевать на свой маршрут и планировать пересадки без лишних неудобств.

