Нашествие саранчи в последние недели серьезно беспокоит аграриев, и торговые сети уже готовятся к возможному дефициту продуктов в Одесской области.

Дефицит продуктов в Одесской области обсуждают на фоне распространения азиатской саранчи в регионах, где активно выращивают зерновые, сообщает Politeka.

Торговые сети внимательно следят за ситуацией и пытаются оценить возможные последствия для рынка. Пока реальных признаков дефицита продуктов в Одесской области нет, но в случае масштабного поражения полей урожай круп может существенно снизиться.

В таком случае, как говорят эксперты, это отразится на ценах и доступности некоторых базовых товаров. По словам биолога и энтомолога Михаила Муленко, миллионы вредителей способны уничтожить урожай буквально за несколько часов. По своему пути они съедают все без выбора. Это и пшеница, и кукуруза, и ячмень, и овощи, и бахчевые, даже листья деревьев или виноград.

Специалист отмечает, что саранча поглощает любые культуры, которые встречаются на поле. Хотя это выглядит угрожающе, пока речь идет о локальных случаях, а не об общенациональной проблеме.

Больше всего от вредителя страдают фермеры, занимающиеся зерновыми и бобовыми культурами. Также в зоне риска находятся огороды, фруктовые сады, поля подсолнечника и даже картофельные угодья.

В магазинах в Одесской области сейчас дефицита продуктов, в частности овощей и фруктов, не наблюдается. Однако ситуация с крупами может оказаться проблемной. В сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ подтвердили, что снабжение овощей и фруктов осуществляется без сбоев.

В то же время, в компании признают, что риски для зерновых культур существуют. Сарана поедает все, что видит, и такое поведение вполне способно повлиять на урожай круп. Если распространение не удастся остановить, это может привести к снижению объемов сбора и повышению цен.

Источник: Коммерсант Украинский

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.