Нашестя сарани останніми тижнями серйозно непокоїть аграріїв, і торговельні мережі вже готуються до можливого дефіциту продуктів в Одеській області.

Дефіцит продуктів в Одеській області обговорюють на тлі поширення азійської сарани в регіонах, де активно вирощують зернові, повідомляє Politeka.

Торговельні мережі наразі уважно стежать за ситуацією і намагаються оцінити можливі наслідки для ринку. Поки що реальних ознак дефіциту продуктів в Одеській області немає, але у випадку масштабного ураження полів урожай круп може суттєво зменшитися.

У такому випадку, як кажуть експерти, це відібʼється на цінах та доступності деяких базових товарів. За словами біолога й ентомолога Михайла Муленка, мільйони шкідників здатні знищити врожай буквально за кілька годин. На своєму шляху вони з’їдають усе без вибору. Це і пшениця, і кукурудза, і ячмінь, і овочі, і баштанні, навіть листя дерев чи виноград.

Фахівець наголошує, що сарана поглинає будь-які культури, які трапляються на полі. Хоча це виглядає загрозливо, поки що йдеться про локальні випадки, а не про загальнонаціональну проблему.

Найбільше від шкідника страждають фермери, які займаються зерновими та бобовими культурами. Також у зоні ризику перебувають городи, фруктові сади, соняшникові поля і навіть картопляні угіддя.

У магазинах в Одеській області зараз дефіцит продуктів, зокрема овочів і фруктів не спостерігається. Проте ситуація з крупами може стати проблемною. У мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ підтвердили, що постачання овочів і фруктів здійснюється без збоїв.

Водночас у компанії визнають, що ризики для зернових культур існують. Сарана поїдає все, що бачить, і така поведінка цілком здатна вплинути на врожай круп. Якщо поширення не вдасться зупинити, це може спричинити зниження обсягів збору та підвищення цін.

Джерело: Комерсант Український

