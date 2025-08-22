Новости о возможном дефиците продуктов в Винницкой области и резком подорожании продовольствия вызвали волну беспокойства среди людей.

Экономисты подчеркивают, что оснований думать о дефиците продуктов в Винницкой области пока недостаточно, сообщает Politeka.

Разговоры о дефиците продуктов в Винницкой области активизировались после сообщений о худшем за последние годы урожае пшеницы. Впрочем, экономист Олег Пендзин объяснил, что подобные заявления слишком преувеличены.

Он отметил, что окончательные выводы делать слишком рано, ведь процесс сбора урожая еще не завершился. Украинская зерновая ассоциация даже прогнозирует урожайность на 7% выше прошлогодней. Однако погода может сменить картину, поэтому нынешние прогнозы следует воспринимать с осторожностью.

Эксперт подчеркнул, что цены на хлеб и другие базовые товары напрямую зависят от урожайности и общих объемов собранного зерна. По сравнению с неурожайным 2024 годом стоимость хлеба действительно выросла на 22%. В то же время ситуация вероятно будет лучше, поэтому о катастрофических последствиях говорить рано.

В компании ASAP Agri сообщили, что уборка зерновых и зернобобовых культур сейчас заметно отстает от прошлогодних показателей. Аграрии собрали всего 10,3 миллиона тонн с площади 3,24 миллиона гектаров, что составляет немногим более 28 процентов от запланированного.

Для сравнения, в прошлом году на это же время было намолочено 19 миллионов тонн с более чем 4,7 миллиона гектаров, что равнялось более 42%.

Эксперты признают, что темпы сбора урожая действительно ниже, однако основания утверждать, что страна стоит перед угрозой критического дефицита продуктов, в том числе и в Винницкой области, сомнительны.

Источник: УНИАН

