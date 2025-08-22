Новини про можливий дефіцит продуктів у Вінницькій області та різке подорожчання харчів викликали хвилю занепокоєння серед людей.

Економісти наголошують, що підстав думати про дефіцит продуктів у Вінницькій області наразі недостатньо, повідомляє Politeka.

Розмови про дефіцит продуктів у Вінницькій області активізувалися після повідомлень про найгірший за останні роки врожай пшениці. Утім, економіст Олег Пендзин пояснив, що подібні заяви надто перебільшені.

Він зауважив, що остаточні висновки робити зарано, адже процес збору врожаю ще не завершився. Українська зернова асоціація навіть прогнозує врожайність на 7% вищу за торішню. Проте погода може змінити картину, тому нинішні прогнози варто сприймати з обережністю.

Експерт підкреслив, що ціни на хліб та інші базові товари безпосередньо залежать від врожайності та загальних обсягів зібраного зерна. У порівнянні з неврожайним 2024 роком вартість хліба дійсно зросла на 22%. Водночас цього року ситуація ймовірно буде кращою, тому про катастрофічні наслідки говорити зарано.

У компанії ASAP Agri повідомили, що збирання зернових та зернобобових культур нині помітно відстає від минулорічних показників. Аграрії зібрали лише 10,3 мільйона тонн з площі 3,24 мільйона гектарів, що становить трохи більше 28 відсотків запланованого.

Для порівняння, торік на цей самий час було намолочено 19 мільйонів тонн із понад 4,7 мільйона гектарів, що дорівнювало більш ніж 42%.

Експерти визнають, що темпи збору врожаю справді нижчі, однак підстави стверджувати, що країна стоїть перед загрозою критичного дефіциту продуктів, зокрема й у Вінницькій області, є сумнівними.

Джерело: УНІАН

