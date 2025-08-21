Украинские экономисты и аграрии внимательно следят за урожайностью в 2025 году и вспоминают о вероятном дефиците овощей в Днепропетровской области.

Дефицит овощей в Днепропетровской области уже сейчас вызывает серьезные опасения, ведь предварительные прогнозы выглядели значительно оптимистичнее, сообщает Politeka.

Власти рассчитывали на хороший урожай и строили экономические сценарии с учетом этого, однако реальность оказалась более сложной.

Специалисты отмечают, что дефицит овощей в Днепропетровской области напрямую связан с погодными условиями и рядом агрономических факторов. Украинский клуб аграрного бизнеса просмотрел свои ожидания и заявил, что показатели урожая этой продукции, фруктов и ягод будут неоднородными.

К примеру, в этом году прогнозируется рост производства картофеля, однако плодово-ягодный сектор покажет снижение. Часть экспертов не разделяет чрезмерный оптимизм. Производители семенного картофеля предупреждают, что весенние заморозки и проблемы с погодой летом приведут к уменьшению продукции на четверть или даже больше.

Особенно ощутимы потери в южных регионах и Киевщине. Сложность состоит в том, что большинство картофеля выращивают мелкие фермеры, поэтому официальная статистика не всегда показывает реальное положение вещей.

Аналитики напоминают, что площади под картофель постепенно сокращаются. Это связано с изменением климата и рядом агротехнических факторов. Несмотря на это, ситуация не обязательно приведет к дефициту овощей в Днепропетровской области.

В этом сезоне урожаи основных культур борщового набора смотрятся достаточно хорошими. Морковь, капуста, свекла и лук уже увеличивают свое присутствие на рынке, что способствует снижению цен.

Прогнозы по дальнейшему развитию событий напрямую зависят от августовской погоды, отмечают специалисты аграрного сектора. Если она окажется слишком жаркой, количество собранной продукции может снова пострадать.

