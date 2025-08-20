Украина входит в непростой период, где возможен дефицит продуктов, в том числе и в Харьковской области.

Дефицит продуктов в Харьковской области уже становится ощутимой проблемой, и первой жертвой оказалась рожь, сообщает Politeka.

В ближайшие годы хлебопеки будут вынуждены работать с импортным сырьем, что почти неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб в супермаркетах.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Харьковской области связан прежде всего с падением внутреннего производства ржи. Украинские аграрии неохотно сеют эту культуру, ведь урожайность значительно ниже пшеницы.

Если с одного гектара можно получить около 60 центнеров пшеницы, то ржи всего 40. В результате фермеры выбирают более выгодные культуры, оставляя рожь на обочине рынка.

Свою роль сыграли и внешние факторы. Долгое время Украина импортировала значительную часть ржи из Белоруссии. Это делало внутреннее выращивание экономически непривлекательным. Но сейчас, когда поставки остановились, страна столкнулась с нехваткой запасов.

Проблема стала еще более очевидной после резкого роста расценок. Если в 2024 году тонна ржи стоила 6-7 тысяч гривен, то в 2025 году цена подскочила до 12-14 тысяч. Такая же тенденция ощутима и на рынке муки.

Экономисты прогнозируют, что следствием станет стремительное удорожание ржаного хлеба. Стоимость буханки может достичь 40 или даже 50 грн. Для некоторых производителей ситуация станет критической. Они рискуют вообще отказаться от выпуска ржаных изделий, ведь импортное сырье обходится слишком дорого, а украинского не хватает.

Специалисты отмечают, что восстановление баланса займет время. Украина оказалась в ситуации, когда приходится фактически восстанавливать собственное производство. Но уже сегодня очевидно, что дефицит продуктов в Харьковской области станет одним из главных вызовов для продовольственного рынка в ближайший год.

Источник: Интерфакс-Украина

