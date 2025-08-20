Україна входить у непростий період, де можливий дефіцит продуктів, зокрема й у Харківській області.

Дефіцит продуктів у Харківській області вже стає відчутною проблемою, і першою жертвою виявилося жито, повідомляє Politeka.

Найближчими роками хлібопекарі будуть змушені працювати з імпортною сировиною, що майже неминуче призведе до зростання цін на житній хліб у супермаркетах.

Експерти наголошують, що дефіцит продуктів у Харківській області пов’язаний передусім із падінням внутрішнього виробництва жита. Українські аграрії неохоче сіють цю культуру, адже врожайність значно нижча за пшеницю.

Якщо з одного гектара можна отримати близько 60 центнерів пшениці, то жита лише 40. У результаті фермери обирають більш вигідні культури, залишаючи жито на узбіччі ринку.

Свою роль відіграли й зовнішні фактори. Тривалий час Україна імпортувала значну частину жита з Білорусі. Це робило внутрішнє вирощування економічно непривабливим. Але зараз, коли поставки зупинилися, країна зіткнулася з браком власних запасів.

Проблема стала ще очевиднішою після різкого зростання розцінок. Якщо у 2024 році тонна жита коштувала 6-7 тисяч гривень, то у 2025 році ціна підскочила до 12-14 тисяч. Така ж тенденція відчутна і на ринку борошна.

Економісти прогнозують, що наслідком стане стрімке подорожчання житнього хліба. Вартість буханця може сягнути 40 або навіть 50 грн. Для деяких виробників ситуація стане критичною. Вони ризикують узагалі відмовитися від випуску житніх виробів, адже імпортна сировина обходиться надто дорого, а української бракує.

Фахівці наголошують, що відновлення балансу займе час. Україна опинилася у ситуації, коли доводиться фактично відбудовувати власне виробництво. Але вже сьогодні очевидно, що дефіцит продуктів у Харківській області стане одним із головних викликів для продовольчого ринку найближчого року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

