В скором времени ожидаются масштабные изменения и ограничения движения транспорта в Днепре из-за запланированных ремонтных работ на улицах города, сообщает Politeka.net.
Документ о перекрытии проезда по проспекту Науки появился на сайте городского совета.
Городские власти готовятся к временному перекрытию внутриквартального проезда на проспекте Науки в связи с проведением строительных работ.
Согласно опубликованному на сайте Днепровского городского совета проекту документа, перекрытие участка дороги запланировано на период от 14 октября 2025 года и продлится вплоть до 14 апреля 2026 года. Ограничения движения транспорта в Днепре будут касаться проезда между жилыми домами под номерами 167 и 169. Именно на этом участке специалисты ООО «Елринд Компани» должны выполнить комплекс работ, связанных со строительством и благоустройством территории.
Организаторы обязуются обеспечить сохранность как водителей, так и пешеходов. Для этого на время проведения строительства предусмотрена установка предупредительных дорожных знаков, монтаж защитных ограждений, а также дополнительные меры, направленные на упорядочение движения транспорта и минимизацию рисков для жителей близлежащих кварталов.
По завершении работ территорию обещают привести в должное состояние: убрать строительный мусор, восстановить благоустройство и вернуть проезду функциональность. Таким образом, жители района смогут пользоваться обновленным и безопасным участком дороги.
В то же время следует отметить, что документ об ограничении движения транспорта в Днепре еще находится на рассмотрении и по состоянию на сегодняшний день не вступил в силу.
