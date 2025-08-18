После завершения работ территорию обещают привести в надлежащее состояние и снять ограничение движения транспорта в Днепре.

В скором времени ожидаются масштабные изменения и ограничения движения транспорта в Днепре из-за запланированных ремонтных работ на улицах города, сообщает Politeka.net.

Документ о перекрытии проезда по проспекту Науки появился на сайте городского совета.



Городские власти готовятся к временному перекрытию внутриквартального проезда на проспекте Науки в связи с проведением строительных работ.

Согласно опубликованному на сайте Днепровского городского совета проекту документа, перекрытие участка дороги запланировано на период от 14 октября 2025 года и продлится вплоть до 14 апреля 2026 года. Ограничения движения транспорта в Днепре будут касаться проезда между жилыми домами под номерами 167 и 169. Именно на этом участке специалисты ООО «Елринд Компани» должны выполнить комплекс работ, связанных со строительством и благоустройством территории.

Организаторы обязуются обеспечить сохранность как водителей, так и пешеходов. Для этого на время проведения строительства предусмотрена установка предупредительных дорожных знаков, монтаж защитных ограждений, а также дополнительные меры, направленные на упорядочение движения транспорта и минимизацию рисков для жителей близлежащих кварталов.

По завершении работ территорию обещают привести в должное состояние: убрать строительный мусор, восстановить благоустройство и вернуть проезду функциональность. Таким образом, жители района смогут пользоваться обновленным и безопасным участком дороги.

В то же время следует отметить, что документ об ограничении движения транспорта в Днепре еще находится на рассмотрении и по состоянию на сегодняшний день не вступил в силу.

