Локальные графики отключения света будут применяться в Одесской области в течение следующей недели – с 18 по 24 августа 2025 года.

АО "ДТЭК Одесские электросети" предупредило, какие графики отключения света будут действовать в области в течение 18-24 августа, сообщает Politeka.

Все планируемые обесточения связаны с проведением профилактических работ, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и предотвратить возможные аварии в электросетях.

В частности, по данным ДТЭК, графики отключения света будут действовать в пределах Южненской городской территориальной общины. В понедельник, 18 августа, с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Южное (улицы Кедровая, Одесская, Солнечная, Тенистая, Центральная, Виноградная, Вишневая, Гайдамацкая, Ореховая, Каштановая, Цветочная, Луговая, Полевая, Радостная, Тихая);

Сычавка (53 км автодороги Одесса-Новоазовск, ул. Гайдамацкая, Мира, Молодежная, Набережная, Пограничная, Степная, Центральная, Черноморская, пер. 3-й проектный);

Кошары (ул. Генерала Галая, Ромашкова, Степная, Центральная1, Якова Пышного, Сиреневая, РОЗ с/т Сатурн).

Во вторник, 19 числа, ограничения снова будут частично действовать в Южном, Сычавке и Кошарах, пишет Politeka.

Кроме того, графики отключения света также будут действовать в пределах Петровиревской сельской территориальной общины в Одесской области. В понедельник, 18 числа, с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители с. Петровировка по ул.Центральная, Песчаная, Заводская, Садовая, Туглука, Шевченко, Выгонная, Петропавловская, Санитарная, Балтская, Мира, Леси Украинки, Симеренко Левка, Покровская.

Чтобы узнать о других плановых обесточениях в регионе на период с 18 по 24 августа, следите за официальными страницами ДТЭК и своей территориальной общины.

