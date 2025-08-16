Локальні графіки відключення світла будуть застосовуватися в Одеській області протягом наступного тижні – з 18 по 24 серпня 2025 року.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попередило, які графіки відключення світла діятимуть в області протягом 18-24 серпня, повідомляє Politeka.

Усі заплановані знеструмлення повʼязані з проведенням профілактичних робіт, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та попередити можливі аварії в електромережах.

Зокрема, за даними ДТЕК, графіки відключення світла діятимуть у межах Южнeнської міської територіальної громади. У понеділок, 18 серпня, з 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Південне (вулиці Кедрова, Одеська, Сонячна, Тіниста, Центральна, Виноградна, Вишнева, Гайдамацька, Горіхова, Каштанова, Квіткова, Лугова, Польова, Радісна, Тиха);

Сичавка (53 км автодороги Одеса-Новоазовськ, вул. Гайдамацька, Миру, Молодіжна, Набережна, Прикордонна, Степова, Центральна, Чорноморська, пров. 3-й проектний);

Кошари (вул. Генерала Галая, Ромашкова, Степова, Центральна1, Якова Пишного, Сиренєва, РОЗ с/т Сатурн).

У вівторок, 19 числа, обмеження знову частково діятимуть у Південному, Сичавці та Кошарах, пише Politeka.

Крім того, графіки відключення світла також діятимуть у межах Пeтpoвіpівської сільської територіальної громади в Одеській області. У понеділок, 18 числа, з 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці с. Петровірівка по вул.Центральна, Піщана, Заводська, Садова, Туглука, Шевченка, Вигонна, Петропавлівська, Санітарна, Балтська, Миру, Лесі Українки, Симеренка Левка, Покровська.

Щоб дізнатися про інші планові знеструмлення в регіоні на період із 18 по 24 серпня, стежте за офіційними сторінками ДТЕК та своєї територіальної громади.

