Графік відключення світла в Запорізькій області 19 та 20 серпня триватиме протягом зазначеного часу.

Графік відключення світла в Запорізькій області 19 та 20 серпня оприлюднено для мешканців кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Планові роботи проводитимуться з 09:00 до 17:00 у зв’язку з ремонтом електрообладнання.

19 серпня вимкнення електропостачання очікується в селі Миколай-Поле на вулицях Безіменна 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40; 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, а також на Молодіжній 1а, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6а; 1, 3, 5, 7, 7а і Степній 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22; 2, 2б.

Центральна вулиця буде частково знеструмлена за номерами 161, 163, 154, 171, 173, 180, 184, 162, 176, 172, 170, 150, 154, 156, 158, 30а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 71, 95, 101а, 97, 99, 107а, 107, 109, 111, 113, 115; 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; 87, 89, 91, 91/2, 93; 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58; 77, 79, 81, 83, 83б, 85, 87;

А також: 127, 125, 121, 119, 117, 118, 118а, 116, 114а, 114, 112, 108, 110, 106, 104, 102, 100, 100а, 98, 96; 129, 133, 137, 139, 143, 145; 120, 122, 122а, 126, 128, 136, 138; 149, 150, 151, 153, 155, 155а, 157; 148а, 146, 142, 140; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32; 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

У селі Юльївка без електропостачання залишаться Степна 1, 2, 2а, 3; Шевченка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Дружби 1/2, 2, 3, 5. В селі Сонячне відключення торкнеться Престижної 36а, Степної 64, 66, 68, 70 та Будівельників 19, 20, 24, 32, 34, 35, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72а, 76, 76а, 94а, а також Дніпровських порогів 11, 60, 62, 66.

Канцерівка залишиться без світла на Енергетиків 4, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31/1, 31/2, 36. Розумівка також буде частково знеструмлена: Голяткіна 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16а, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 36; Шевченка 15, 17, 19, 20, 22, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56; Шкільна 20, 22, 25, 26.

20 серпня ремонт електрообладнання проходитиме в Новоселищі на Степній 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15а, 23, 25, 27, 29, 35а, 39, 41, 49, 22, 26, 30, 36, 38, 42, 52; у Сонячному на пров. Княжий 3, 4, 5, 7; Аскольда та Діра 10а; Сагайдачного 2, 5, 8, 10; Я. Мудрого; у Канівському – Новоселів 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24; Чарівна 1, 2, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 23.

