График отключения света в Запорожской области 19 и 20 августа будет продолжаться в течение указанного времени.

График отключения света в Запорожской области 19 и 20 августа обнародован для жителей нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго.

Плановые работы будут проводиться с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом электрооборудования.

19 августа отключение электроснабжения ожидается в селе Николай-Поле на улицах Безымянная 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 34, 36, 40; 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, а также на Молодежной 1а, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6а; 1, 3, 5, 7, 7а и Степной 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22; 2, 2б.

Центральная улица будет частично обесточена по номерам 161, 163, 154, 171, 173, 180, 184, 162, 176, 172, 170, 150, 154, 156, 158, 30, 4, 3 44, 46, 48, 50, 52; 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 71, 95, 101а, 97, 99, 107а, 107, 109, 111, 113, 1 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; 87, 89, 91, 91/2, 93; 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58; 77, 79, 81, 83, 83б, 85, 87;

А также: 127, 125, 121, 119, 117, 118, 118а, 116, 114а, 114, 112, 108, 110, 106, 104, 102, 100, 100а, 9; 129, 133, 137, 139, 143, 145; 120, 122, 122а, 126, 128, 136, 138; 149, 150, 151, 153, 155, 155а, 157; 148а, 146, 142, 140; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32; 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

В селе Юльевка без электроснабжения останутся Степные 1, 2, 2а, 3; Шевченко 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Дружбы 1/2, 2, 3, 5. В селе Солнечное отключение коснется Престижной 36а, Степной 64, 66, 68, 70 и Строителей 19, 20, 24, 32, 34, 35, 67, 68, 71, 7 76, 76а, 94а, а также Днепровские пороги 11, 60, 62, 66.

В Канцеривке без электричества останутся Энергетиков 4, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31/1, 31/2, 36. Разумовка также будет частично обесточена: Голяткина 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16а, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 36; Шевченко 15, 17, 19, 20, 22, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56; Школьная 20, 22, 25, 26.

20 августа ремонт электрооборудования будет проходить в Новоселище на Степной 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15а, 23, 25, 27, 29, 35а, 39, 41, 49, 22, 26, 33, 2; в Солнечном на пер. Княжеский 3, 4, 5, 7; Аскольда и Дира 10а; Сагайдачного 2, 5, 8, 10; Я. Мудрого; в Каневском – Новоселов 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24; Очаровательная 1, 2, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 23.

График отключения света в Запорожской области 19 и 20 августа будет продолжаться в течение указанного времени, поэтому жителям советуют заранее планировать использование электроприборов.

