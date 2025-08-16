В Киевской области в течение следующей недели – с 18 по 24 августа 2025 года – будут применяться новые локальные графики отключения света.

ДТЭК предупредил о новых графиках отключения света для Киевской области на период с 18 по 24 августа 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, плановые обесточения состоятся в пределах Бучанской территориальной общины. Графики отключения света будут действовать с 8:30 до 20:00.

18 августа – село Тарасовщина (ул. Шевченко, Софиевская, 58);

19 – поселок Ворзель (ул. Курортная, 37А).

В Вышгородском районе без электроэнергии на следующей неделе останется часть жителей Пирновской общины, пишет Politeka. ДТЭК сообщает, что во вторник, 19 числа, графики отключения света будут применяться с 8:00 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

Низшая Дубечня (по улицам Шевченко, Бендика, Школьная, Героев, Третьяк, Луговая, Лесная, проспекту Мира);

Воропаев (ул. Киевская);

Новоселки (Киевская, Центральная, Оболонская, Воровского, Деснянская, Уютная, Кедровая);

Жукин (Школьная, Мира, Шевченко, Полевая).

Кроме того, ограничения электроснабжения во вторник также планируются в поселке Немешаево Бучанского района. С 8:30 до 16:30 без электроэнергии останутся жильцы домов №41,43,45,50,51,53 по улице Южная, №39,51 по Ярослава Мудрого и №17,17А,21 по ул. Школьная.

О других запланированных на период с 18 по 24 августа обесточениях в столице и области ДТЭК может сообщать дополнительно, следите за официальными страницами компании и своей территориальной общины.

