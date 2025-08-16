ДТЕК попередив про нові графіки відключення світла для Київської області на період із 18 по 24 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.
Зокрема планові знеструмлення відбдуться в межах Бучанської територіальної громади. Графіки відключення світла діятимуть із 8:30 до 20:00:
- 18 серпня – село Тарасівщина (вул. Шевченка, Софіївська, 58);
- 19 – селище Ворзель (вул. Курортна, 37А).
У Вишгородському районі без електроенергії на наступному тижні залишиться частина мешканців Пірнівської громади, пише Politeka. ДТЕК повідомляє, що у вівторок, 19 числа, графіки відключення світла будуть застосовуватися з 8:00 до 20:00 у таких населених пунктах:
- Нижча Дубечня (по вулицях Шевченка, Бендика, Шкільна, Героїв, Третяк, Лугова, Лісова, проспекту Миру);
- Воропаїв (вул. Київська);
- Новосілки (Київська, Центральна, Оболонська, Воровського, Деснянська, Затишна, Кедрова);
- Жукин (Шкільна, Миру, Шевченка, Польова).
Крім того, обмеження електропостачання у вівторок також плануються у селищі Немішаєве Бучанського району. З 8:30 до 16:30 без електроенергії залишаться мешканці будинків №41,43,45,50,51,53 по вулиці Південна, №39,51 по Ярослава Мудрого та №17,17А,21 по вул Шкільна.
Щодо інших запланованих на період із 18 по 24 серпня знеструмлень у столиці та області ДТЕК може повідомляти додатково, стежте за офіційними сторінками компанії та своєї територіальної громади.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги: хто отримує нові цифри в платіжках.
Також Politeka писала про новий графік руху транспорту: пасажирів повідомили про зміни.
Крім того, Politeka розповідала про обмеження руху в місті: де не можна буде проїхати протягом місяця.