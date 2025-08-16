У Київській області протягом наступного тижня – з 18 по 24 серпня 2025 року – будуть застосовуватися нові локальні графіки відключення світла.

ДТЕК попередив про нові графіки відключення світла для Київської області на період із 18 по 24 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема планові знеструмлення відбдуться в межах Бучанської територіальної громади. Графіки відключення світла діятимуть із 8:30 до 20:00:

18 серпня – село Тарасівщина (вул. Шевченка, Софіївська, 58);

19 – селище Ворзель (вул. Курортна, 37А).

У Вишгородському районі без електроенергії на наступному тижні залишиться частина мешканців Пірнівської громади, пише Politeka. ДТЕК повідомляє, що у вівторок, 19 числа, графіки відключення світла будуть застосовуватися з 8:00 до 20:00 у таких населених пунктах:

Нижча Дубечня (по вулицях Шевченка, Бендика, Шкільна, Героїв, Третяк, Лугова, Лісова, проспекту Миру);

Воропаїв (вул. Київська);

Новосілки (Київська, Центральна, Оболонська, Воровського, Деснянська, Затишна, Кедрова);

Жукин (Шкільна, Миру, Шевченка, Польова).

Крім того, обмеження електропостачання у вівторок також плануються у селищі Немішаєве Бучанського району. З 8:30 до 16:30 без електроенергії залишаться мешканці будинків №41,43,45,50,51,53 по вулиці Південна, №39,51 по Ярослава Мудрого та №17,17А,21 по вул Шкільна.

Щодо інших запланованих на період із 18 по 24 серпня знеструмлень у столиці та області ДТЕК може повідомляти додатково, стежте за офіційними сторінками компанії та своєї територіальної громади.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги: хто отримує нові цифри в платіжках.

Також Politeka писала про новий графік руху транспорту: пасажирів повідомили про зміни.

Крім того, Politeka розповідала про обмеження руху в місті: де не можна буде проїхати протягом місяця.