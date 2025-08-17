Следует заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Сумской области.

График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Сумской области будет связан с проведением ремонтных работ в электросетях в регионе, пишет Politeka.

Об этом предупреждают в нескольких общинах области.

Так, графики отключения света в Сумской области будут действовать примерно с 8:00 до 16:00 в селе Недригайлов из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. АО "Сумыоблэнерго" сообщает о временном перерыве в электроснабжении 18 августа по адресам: улица Капельгородского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/1, 32/6, 3 8; улица Независимости 406, 60, 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 68, 70, 72.

Кроме этого, филиал "Шосткинский РЭС" предупреждает об выключении электроснабжения из-за планового ремонта 18.08.2025 года. В этой связи будут временно прекращены поставки электроэнергии в селе Мефедовка: по ул. Центральная и Солнечная.

Кроме этого будут плановые отключения 19 августа с 8 до 17 часов в городе Ахтырка в домах по адресам: Друкарский 4; Дунайский 6, 7, 8, 9, 10, 12; Дружбы 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Тростянецкий 27, 128А, 88, 26, 130, 25, 24, 90, 23, 22, 20, 94, 19, 18, 17, 96, 16, 15, 14А, 97, 12, 11 100, 9, 8; Сумская 357, 227А, 355, 353, 351, 349, 347, 345, 343, 341, 227, 339, 337, 335А, 335, 333, 331, 226, 29 327А, 327, 326 , 325А, 325, 323, 224, 323А, 223, 319; Гориховый 8, 7, 6, 5А, 5, 4А, 4, 3, 2, 1А.

График обесточения 20 числа снова вводится в селе Мефедовка, где предупредили о временной приостановке электроснабжения по следующим улицам: Школьная. Сроки отключения: с 08:00 до 18:00 часов.

21 числа неудобства будут дойти на некоторых улицах Ахтырки и Шостки. Заденет ли это ваши дома, вы можете проверить по ссылке.

