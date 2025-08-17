Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Полтавской области.

Введен график отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Полтавской области из-за масштабных ремонтных работ, заранее запланированных, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света в Полтавской области с 18 по 21 августа. Ограничения будут введены уже 18 августа 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.

Населенные пункты, где возможны перерывы в электроснабжении: Скороходово, Лозоватка, Таверовка, Чутово, Искровка, Кохановка, Степановка, Филенково, Трудолюбовка, Андрюша, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Мальцы, Миргородщина, Новая, Пригаровка, Петровка, Рыбалки, Сушки, Улиновка, Хмарино.

Во вторник, 19 числа, выполнение работ, предусмотренных инвестиционной программой ОСР, обесточивание коснется города Горишни-Плавни. Так, с 7:45 до 17:45 не будет электроэнергии на улицах – Тополина, 2-А, 2-8, 4, 1-9, 13; Ясно. 2-А; Пшеничная, 1-23, 2-26.

Также ограничения будут действовать Новое, Романиха, Мелехи, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Сербиновка, Гильцы.

В четверг, 21 числа, без света снова останутся в городе Горишни-Плавне. Так, 7:45 до 17:45 не будет электроэнергии на улицах – Казацкая, 51-А, 57-67, 116-130; Южная, 1-11, 2-12; Демонова, 1-11, 2-10; Луговая, 8-16, 20, 20-А; Лиманная, 62-68, 75-85; пров. Ивана Левенца, 10, 10-Б, 10-В, 10-Е, 12, 12-А, 15, 7-11, 8, 8-А, 8-Б; пров. Цветочный, 2-6, 8-14. Причины отключений – выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме, связанных с расчисткой трасс ВЛ).

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Полтавской области.

