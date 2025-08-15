Подорожание растительного масла в Полтавской области отмечается в различных торговых сетях, где отслеживают стоимость подсолнечной продукции, сообщает Politeka.

Актуальную динамику предоставляет сайт Минфин .

Средняя цена на рафинированную Олейна объемом 850 мл по состоянию на 14 августа 2025 составляет 79,62 грн. В сети Auchan этот продукт предлагают за 83,70, у Megamarket – 80,30, Metro продает за 81,50, а в Novus – 72,99.

По данным за июль 2025 года среднемесячная стоимость этого продукта составила 79,99 гривен. В магазинах цены были такими: Auchan – 78,96, Novus – 78,09, Metro – 81,50, Megamarket – 81,40. Данные индекса потребительских цен за последний месяц свидетельствуют, что 14 июля средний ценник составил 77,45 грн, затем вырос до 79,87–79,90 в середине месяца.

В конце июля и начале августа средняя стоимость колебалась в диапазоне 81,32–81,60 грн. По состоянию на 13–14 августа средние ценники достигли 79,62, что на 2,18 гривны больше по сравнению с 14 июля.

В местных супермаркетах сети Сильпо представлены разные виды подсолнечного масла с разными объемами. К примеру, «Олейна» прессованная рафинированная, 0,85 л, продается за 91,99 гривну. Chuguiv Extra для жарки рафинированная, 810 мл, стоит 77,99, а "Королевский вкус", 1 л, оценивается в 96,99.

Следовательно, удорожание масла в Полтавской области отражает постепенное повышение среднемесячных цен на рафинированную продукцию в крупных супермаркетах и локальных торговых точках. Данные свидетельствуют о стабильном росте стоимости масла в течение последнего месяца и фиксируют колебания, что позволяет оценить тенденции рынка и изменения потребительских расходов на этот продукт.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.