Подорожчання олії в Полтавській області відзначається у різних торговельних мережах, де відстежують вартість соняшникової продукції, повідомляє Politeka.

Актуальну динаміку надає сайт Мінфін.

Середня ціна на рафіновану Олейна об’ємом 850 мл станом на 14 серпня 2025 року становить 79,62 грн. У мережі Auchan цей продукт пропонують за 83,70, у Megamarket — 80,30, Metro продає за 81,50, а в Novus — 72,99.

За даними за липень 2025 року, середньомісячна вартість цього продукту становила 79,99 гривень. У магазинах ціни були такими: Auchan — 78,96, Novus — 78,09, Metro — 81,50, Megamarket — 81,40. Дані індексу споживчих цін за останній місяць свідчать, що 14 липня середній цінник становив 77,45 грн, потім зросла до 79,87–79,90 у середині місяця.

У кінці липня та на початку серпня середня вартість коливалася у діапазоні 81,32–81,60 грн. Станом на 13–14 серпня середні цінники досягли 79,62 , що на 2,18 гривні більше порівняно з 14 липня.

У місцевих супермаркетах мережі Сільпо представлені різні види соняшникової олії з різними об’ємами. Наприклад, «Олейна» пресована рафінована, 0,85 л, продається за 91,99 гривню. Chuguiv Extra для смаження рафінована, 810 мл, коштує 77,99, а «Королівський смак», 1 л, оцінюється у 96,99.

Отже, подорожчання олії в Полтавській області відображає поступове підвищення середньомісячних цін на рафіновану продукцію у великих супермаркетах і локальних торговельних точках. Дані свідчать про стабільне зростання вартості олії протягом останнього місяця та фіксують коливання, що дозволяє оцінити тенденції ринку та зміни у споживчих витратах на цей продукт.

