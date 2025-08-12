В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях внедряется новый график движения поездов из Харькова.

Новый график движения поездов из Харькова вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" на нескольких маршрутах, пользующихся популярностью у пассажиров, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях в Харьковской области происходят перемены в расписании движения и маршрутах пригородных электричек.

В частности, новый график движения поездов из Харькова выглядит следующим образом, 15 и 18 августа 2025 года экспресс №7009, курсирующий по маршруту Харьков — Ворожба, будет отправляться в 08:24 вместо привычных 08:05, а время прибытия останется без изменений — в 13:55.

Также 19 и 22 августа 2025 года передвижение этого же поезда на станцию Кириковка будет оставаться без перемен. Однако дальше от станции Кириковка электричка будет отправляться в 10:40 вместо 10:36, а прибытие к конечной станции ожидается в 13:42 вместо 13:22.

Кроме того, новый график движения поездов из Харькова будет действовать 15, 18, 19 и 21 августа 2025 года экспресс №7010, который курсирует из Ворожбы, он будет отправляться позже — в 14:46 вместо привычных 13:47, а прибытие в областной центр будет происходить в 19:1.

"Укрзализныця" просит пассажиров учесть эти временные изменения в расписании при планировании своих поездок во избежание недоразумений и задержек. Все изменения действуют только на указанные даты и связаны с необходимостью технического обслуживания железнодорожной инфраструктуры.

"Будьте внимательны, изменения временные. Спасибо за понимание", - добавили в пресс-службе "Укрзализныця", обратившись к украинцам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому придется вернуть льготы за коммуналку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: в каких случаях возможно повторное оказание помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове и области: при каких условиях можно получить 4000 гривен.