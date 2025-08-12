У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних коліях впроваджується новий графік руху поїздів з Харкова.

Новий графік руху поїздів з Харкова вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" на декілької маршрутах, які користуються популярніістю у пасажирів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних коліях у Харківській області відбуваються зміни у розкладі руху та маршрутах приміських поїздів.

Зокрема новий графік руху поїздів з Харкова виглядає наступним чином, 15 та 18 серпня 2025 року експрес №7009, що курсує за маршрутом Харків — Ворожба, відправлятиметься о 08:24 натомість звичних 08:05, а час прибуття залишиться без змін — о 13:55.

Також 19 та 22 серпня 2025 року пересування цього ж поїзда до станції Кириківка залишатиметься без змін. Проте далі, від станції Кириківка поїзд відправлятиметься о 10:40 замість 10:36, а прибуття до кінцевої станції очікується о 13:42 замість 13:22.

Крім того новий графік руху поїздів з Харкова діятиме 15, 18, 19 та 21 серпня 2025 року експрес №7010, який курсує з Ворожби до Харкова, відправлятиметься пізніше — о 14:46 замість звичних 13:47, а прибуття до областного центру відбуватиметься о 20:10 замість 19:11.

"Укрзалізниця" просить пасажирів врахувати ці тимчасові зміни у розкладі при плануванні своїх поїздок, аби уникнути непорозумінь та затримок. Всі зміни діють лише на вказані дати і пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування залізничної інфраструктури.

"Будьте уважні, зміни тимчасові. Дякуємо за розуміння", - додали у прес-службі "Укрзалізниця", звернувшись до українців.

