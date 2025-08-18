Ваучеры можно использовать в магазинах, что дает получателям свободу самостоятельно выбирать необходимые бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить через ваучеры (сертификаты), которые используются для получения товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на странице фонда «Шаг с Надеждой» в Фейсбуке.

Благотворительный фонд «Шаг с Надеждой» положил начало новой гуманитарной программе, направленной на поддержку пожилых людей и других уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны. В рамках этого проекта жители региона могут получить продуктовые ваучеры номиналом 440 гривен.

Ваучеры можно использовать в магазинах сети АТБ, что дает получателям свободу самостоятельно выбирать необходимые продукты для пенсионеров в Днепропетровской области с учетом личных предпочтений, привычек и диетических потребностей. Такой подход делает не только помощь практической, но и сохраняет достоинство и уважение к автономии каждого человека.

Программа бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области осуществляется при поддержке международных партнеров — Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сети супермаркетов АТБ. Именно благодаря их сотрудничеству стала возможной адресная помощь тем, кто больше в этом нуждается.

Для того чтобы получить ваучер, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию через специальный чат-бот в мессенджере Telegram. Процесс регистрации прост и занимает несколько минут: достаточно перейти по ссылке, найти чат-бот и следовать его инструкциям.

При возникновении вопросов или сложностей с программой работает горячая линия поддержки, принимающая звонки с понедельника по четверг, с 13:00 до 18:00.

Фонд «Шаг с Надеждой» является важным шагом в поддержке нуждающихся в помощи и ярким примером того, как объединение усилий общественных организаций и международных партнеров способствует преодолению современных вызовов.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа: назван размер помощи, которую предоставят украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа: украинцам выплатят надбавки, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области: стоимость вырастет с 1 августа, но не для всех.