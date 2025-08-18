Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати через ваучери (сертифікати), які використовуються на отримання товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Фейсбук.

Благодійний фонд «Крок з Надією» започаткував нову гуманітарну програму, спрямовану на підтримку людей похилого віку та інших вразливих категорій населення, які постраждали внаслідок війни. У рамках цього проєкту мешканці регіону мають змогу отримати продуктові ваучери номіналом 440 гривень.

Ваучери можна використати в магазинах мережі АТБ, що дає отримувачам свободу самостійно обирати необхідні безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області з урахуванням особистих вподобань, звичок та дієтичних потреб. Такий підхід не лише робить допомогу практичною, а й зберігає гідність і повагу до автономії кожної людини.

Програма безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів — Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережі супермаркетів АТБ. Саме завдяки їхній співпраці стала можливою адресна допомога тим, хто найбільше цього потребує.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Для того, щоб отримати ваучер, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію через спеціальний чат-бот у месенджері Telegram. Процес реєстрації простий і займає кілька хвилин: достатньо перейти за посиланням, знайти чат-бот і виконувати його інструкції.

У разі виникнення запитань або складнощів із програмою працює гаряча лінія підтримки, яка приймає дзвінки з понеділка по четвер, з 13:00 до 18:00.

Фонд «Крок з Надією» є важливим кроком у підтримці людей, які потребують допомоги, і яскравим прикладом того, як об’єднання зусиль громадських організацій та міжнародних партнерів сприяє подоланню сучасних викликів.

