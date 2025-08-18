Ваучери можна використати в магазинах, що дає отримувачам свободу самостійно обирати необхідні безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати через ваучери (сертифікати), які використовуються на отримання товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Фейсбук.

Благодійний фонд «Крок з Надією» започаткував нову гуманітарну програму, спрямовану на підтримку людей похилого віку та інших вразливих категорій населення, які постраждали внаслідок війни. У рамках цього проєкту мешканці регіону мають змогу отримати продуктові ваучери номіналом 440 гривень.

Ваучери можна використати в магазинах мережі АТБ, що дає отримувачам свободу самостійно обирати необхідні безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області з урахуванням особистих вподобань, звичок та дієтичних потреб. Такий підхід не лише робить допомогу практичною, а й зберігає гідність і повагу до автономії кожної людини.

Програма безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів — Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережі супермаркетів АТБ. Саме завдяки їхній співпраці стала можливою адресна допомога тим, хто найбільше цього потребує.

Для того, щоб отримати ваучер, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію через спеціальний чат-бот у месенджері Telegram. Процес реєстрації простий і займає кілька хвилин: достатньо перейти за посиланням, знайти чат-бот і виконувати його інструкції.

У разі виникнення запитань або складнощів із програмою працює гаряча лінія підтримки, яка приймає дзвінки з понеділка по четвер, з 13:00 до 18:00.

Фонд «Крок з Надією» є важливим кроком у підтримці людей, які потребують допомоги, і яскравим прикладом того, як об’єднання зусиль громадських організацій та міжнародних партнерів сприяє подоланню сучасних викликів.

