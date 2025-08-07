Подорожание молочных продуктов в Одесской области, в частности маргарина, наблюдается в изменении средних показателей за последний период.

Подорожание молочных продуктов в Одесской области подтверждается актуальными ценами на маргарин Олком Сливочный 72,5%, что наблюдается в последние недели, сообщает Politeka.

По информации Минфина на 7 августа 2025 года, средний уровень стоимости этого продукта (200 г) составляет 36,70 грн.

В разных сетях розничной торговли цена маргарина значительно различается. В частности, у Auchan указанный товар стоит 33,90 грн, тогда как у Novus — 39,49. В июле средний показатель цены в этих точках реализации составлял соответственно: 33,90 и 38,44 грн. Таким образом, общая среднемесячная цена по стране была отмечена на уровне 36,17.

Ежедневный мониторинг индекса показывает следующую динамику. В период с 7 по 22 июля фиксировалась стабильная стоимость — 35,95 гривен. Начиная с 23 июля маргарин подорожал до 36,70 и удерживался на этом уровне до конца месяца. С 1 по 5 августа стоимость возросла до 39,49, после чего 6 и 7 августа снова снизилась до 36,70. Общий прирост за отчетный месяц составил 0,75.

Дополнительно, в магазине "Сільпо" представлено несколько схожих позиций со следующими расценками за упаковку: сливочный «Щедро» 72% (250 г) – 35,19 грн; Чумак Сливочный столовый 72% (250 г) - 43,79; Olkom «Киевский» сливочный 72,5% (200 г) – 40,69.

Ввиду ситуации жителям советуют искать для себя более выгодные альтернативы.

