Дефіцит продуктів у Одеській області загострює ситуацію на українському ринку та стимулює цінову нестабільність.

Дефіцит продуктів у Одеській області став каталізатором підвищення закупівельних розцінок на молочну сировину в другій частині липня, повідомляє Politeka.

Основними причинами стали нестача на внутрішньому ринку та стабільно високий зовнішній попит.

За словами Георгія Кухалейшвілі, середній показник для екстра ґатунку досяг 16,14 гривень за кг без ПДВ. Діапазон — 15,50–16,70 грн/кг. Вищий ґатунок оцінюється в 15,85 грн/кг, з межами від 15,30 до 16,35 грн/кг. Перший залишився на рівні 15,45. Загальна середньозважена вартість — 15,92.

Ціни зросли через дефіцит сировини, який поглибився активним експортом казеїну, масла та сирного продукту. За півроку постачання вершкового масла збільшилося на 50%. Девальвація гривні теж вплинула на вартість товарів. Підвищення можливе на початку серпня — на 20–30 копійок. Рентабельність окремих напрямів також зросла.

Втім, ризики зниження все ще існують. Скасування автономних торгівельних заходів у червні створило невизначеність. Нові експортні квоти не затверджені через спротив Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії. Це ставить під загрозу постачання молочної продукції до ЄС вже у серпні.

Дефіцит продуктів у Одеській області загострює ситуацію на українському ринку та стимулює цінову нестабільність.

До слова, на Одещині також дорожчають продукти. Зокрема, йдеться про хліб.

За інформацією аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зміни обумовлені скороченням обсягів постачання та зростанням попиту на біржові товари. Станом на 22 липня вартість екстра ґатунку становила 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 копійок більше, ніж місяць тому.

Джерело: agrotimes