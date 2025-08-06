Дефицит продуктов в Одесской области стал катализатором повышения закупочных расценок на молочное сырье во второй части июля, сообщает Politeka.
Основными причинами стали недостаток на внутреннем рынке и стабильно высокий внешний спрос.
По словам Георгия Кухалейшвили, средний показатель для экстра сорта достиг 16,14 гривны за кг без НДС. Диапазон – 15,50–16,70 грн/кг. Высший сорт оценивается в 15,85 грн/кг, с пределами от 15,30 до 16,35 грн/кг. Первый остался на уровне 15,45. Общая средневзвешенная стоимость – 15,92.
Цены выросли из-за дефицита сырья, который углубился активным экспортом казеина, масла и сырного продукта. За полгода снабжение сливочного масла увеличилось на 50%. Девальвация гривны тоже повлияла на стоимость товаров. Повышение возможно в начале августа - на 20-30 копеек. Рентабельность отдельных направлений тоже возросла.
Впрочем, риски понижения все еще существуют. Отмена автономных торговых мер в июне создала неопределенность. Новые экспортные квоты не утверждены из-за сопротивления Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии. Это ставит под угрозу поставку молочной продукции в ЕС уже в августе.
Дефицит продуктов в Одесской области усугубляет ситуацию на украинском рынке и стимулирует ценовую нестабильность.
К слову, в Одесской области также дорожают продукты. В частности, речь идет о хлебе.
По информации аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, изменения обусловлены сокращением объемов снабжения и ростом спроса на биржевые товары. По состоянию на 22 июля стоимость экстра сорта составляла 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 копеек больше месяца назад.
Источник: agrotimes
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