Подорожчання хліба в Одесі найбільше відображено у зміні вартості лаваша, яка зросла протягом тридцяти днів.

Подорожчання хліба в Одесі підтверджують актуальні розрахунки на підставі статистики, повідомляє Politeka.

Зокрема, актуальну динаміку цін надає портал Мінфін.

Умережі Auchan лаваш Кавказький (230 г) коштує 34,90 грн. У липні середній показник був 31,28. З 5 по 15 липня його продавали по 24,50. Починаючи з 16-го числа, ціна піднялася до 34,90 і зберігала стабільність до 5 серпня. Таким чином, протягом місяця вона зросла на 10,40 гривень.

У Metro батон "Рум’янець" (450 г) продається по 27,90 гривень. Щодня, упродовж усього місяця, вартість залишалась незмінною — відповідно середня — теж 27,90.

У Novus хліб пшеничний нарізка (650 г) коштує 47,99 грн. Раніше середня позиція становила 48,77 гривень. У період з 5 по 15 липня його вартість складала 49,49. З 16-го і далі — 47,99. У підсумку зафіксовано зменшення на 1,50 гривню.

Продукт "Цар Хліб" (600 г) реалізується по 42,90 у Megamarket, а у Metro — 46,53. Упродовж минулого місяця значення не змінювалося, середня становить 44,72.

У "Сільпо" вказані ціни на 100 г продукції: "Альзас" солодовий — 11,90 гривень, "Крафтяр" Скандинавський — 9,89, гречаний подовий — 13,90.

Подорожчання хліба в Одесі найбільше відображено у зміні вартості лаваша, яка зросла протягом тридцяти днів.

До слова, в Одеській області також повідомляли про дефіцит продуктів.

За інформацією аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зміни обумовлені скороченням обсягів постачання та зростанням попиту на біржові товари. Станом на 22 липня вартість екстра ґатунку становила 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 копійок більше, ніж місяць тому.