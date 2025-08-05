Подорожание хлеба в Одессе больше всего отражено в изменении стоимости лаваша, возросшей в течение тридцати дней.

Подорожание хлеба в Одессе подтверждают актуальные расчеты на основании статистики, сообщает Politeka.

В частности, актуальную динамику цен предоставляет портал Минфин .

В сети Auchan лаваш Кавказский (230 г) стоит 34,90 грн. В июле средний показатель равнялся 31,28. С 5 по 15 июля его продавали по 24,50. Начиная с 16 числа, цена поднялась до 34,90 и сохраняла стабильность до 5 августа. Таким образом, за месяц она выросла на 10,40 гривен.

В Metro батон "Румянец" (450 г) продается по 27,90 гривен. Ежедневно, в течение всего месяца, стоимость оставалась неизменной – соответственно средняя – тоже 27,90.

У Novus хлеб пшеничный нарезка (650 г) стоит 47,99 грн. Ранее средняя позиция составила 48,77 грн. В период с 5 по 15 июля его стоимость составляла 49,49. С 16-го и дальше - 47,99. В итоге зафиксировано уменьшение на 1,50 гривны.

Продукт "Царь Хлеб" (600 г) реализуется по 42,90 у Megamarket, а у Metro - 46,53. За прошедший месяц значение не изменялось, среднее составляет 44,72.

В "Сильпо" указаны цены на 100 г продукции: "Альзас" солодовый - 11,90 гривен, "Крафтяр" Скандинавский - 9,89, гречишный подовой - 13,90.

Подорожание хлеба в Одессе больше всего отражено в изменении стоимости лаваша, возросшей в течение тридцати дней.

К слову, в Одесской области также сообщалось о дефиците продуктов.

По информации аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, изменения обусловлены сокращением объемов снабжения и ростом спроса на биржевые товары. По состоянию на 22 июля стоимость экстра сорта составляла 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 копеек больше месяца назад.