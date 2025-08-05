Якщо домовленості не набудуть чинності найближчим часом, дефіцит продуктів у Одеській області може загостритися.

Дефіцит продуктів у Одеській області відображається на ринку молочної сировини, де в другій половині липня фіксується зростання закупівельних цін, повідомляє Politeka.

За інформацією аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зміни обумовлені скороченням обсягів постачання та зростанням попиту на біржові товари. Станом на 22 липня вартість екстра ґатунку становила 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 копійок більше, ніж місяць тому. Межі в господарствах – 15,50–16,70 гривень за кг. Верхній поріг піднявся на 20 коп.

Молоко вищого ґатунку торгується за 15,85 грн/кг, діапазон – 15,30–16,35 гривень за кг. Вищий рівень зріс на 15 коп. Перший ґатунок не продемонстрував змін – середня ціна залишилася 15,45 за кг, із межами 15,00–15,60 грн/кг.

Середньозважена ціна трьох категорій сягнула 15,92 грн/кг без ПДВ, що на 12 копійок перевищує показники попереднього моніторингу. Основні чинники – нестача молока та підвищений інтерес до українських товарів за кордоном. У червні зросли обсяги експорту казеїну та масла. Постачання масла за пів року збільшилось на 50%. Девальвація гривні сприяє подорожчанню готової продукції.

Початок серпня, імовірно, ознаменується подальшим зростанням закупівельної ціни на 20–30 коп. Такий сценарій можливий за умови стабільного попиту на міжнародному ринку. Проте існує загроза зниження вартості у другій половині серпня.

Після припинення автономних торгівельних заходів ЄС, нові квоти досі не затверджені. Опір країн Центрально-Східної Європи затримує підписання угоди, що створює ризики зупинки експорту. Якщо домовленості не набудуть чинності найближчим часом, дефіцит продуктів у Одеській області може загостритися.

Джерело: agrotimes

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