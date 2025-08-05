Если договоренности не вступят в ближайшее время, дефицит продуктов в Одесской области может обостриться.

Дефицит продуктов в Одесской области отражается на рынке молочного сырья, где во второй половине июля фиксируется рост закупочных цен, сообщает Politeka.

По информации аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, изменения обусловлены сокращением объемов снабжения и ростом спроса на биржевые товары. По состоянию на 22 июля стоимость экстра сорта составляла 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 копеек больше месяца назад. Пределы в хозяйствах – 15,50–16,70 гривен за кг. Верхний порог поднялся на 20 копеек.

Молоко высшего качества торгуется за 15,85 грн/кг, диапазон – 15,30–16,35 гривен за кг. Высший уровень вырос на 15 коп. Первый сорт не продемонстрировал изменения – средняя цена осталась 15,45 за кг, с пределами 15,00–15,60 грн/кг.

Средневзвешенная цена трех категорий достигла 15,92 грн/кг без НДС, что на 12 копеек превышает показатели предварительного мониторинга. Основные факторы – недостаток молока и повышенный интерес к украинским товарам за рубежом. В июне выросли объемы экспорта казеина и масла. Поставка масла за полгода увеличилась на 50%. Девальвация гривни способствует удорожанию готовой продукции.

Начало августа предположительно ознаменуется дальнейшим ростом закупочной цены на 20–30 коп. Такой сценарий возможен при стабильном спросе на международном рынке. Однако существует угроза снижения стоимости во второй половине августа.

После прекращения автономных торговых мер ЕС новые квоты до сих пор не утверждены. Сопротивление стран Центрально-Восточной Европы задерживает заключение соглашения, что создает риски остановки экспорта. Если договоренности не вступят в ближайшее время, дефицит продуктов в Одесской области может обостриться.

Джерело: agrotimes

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