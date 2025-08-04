Підвищення тарифів на воду в Одеській області викликане виключно змінами в собівартості та умовах надання послуг.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області анонсувало комунальне підприємство «Водоканал» Арцизької міської ради, повідомляє Politeka.

Інформація оприлюднена із посиланням на офіційний ресурс Арцизької громади. Відповідно до заявленого наміру, нові розцінки набудуть чинності у 2025 році.

Пропонуються такі зміни: централізоване водопостачання — 52,81 грн за кубометр, водовідведення — 46,38 грн за кубометр. Наразі діють нижчі ставки: 34,52 грн за постачання та 23,95 за відведення.

Причинами змін названо низку економічних чинників. Серед них — зростання тарифу на електроенергію (із 8,44 грн до 11,684 за кВт·год), збільшення фонду оплати праці, підвищення цін на паливо-мастильні матеріали, витратні ресурси, орендну плату за землю та податки.

Метою оголошеного перегляду є приведення вартості послуг до економічно обґрунтованого рівня, а також забезпечення стабільного функціонування підприємства.

Протягом наступних 14 календарних днів мешканці мають змогу подавати пропозиції або висловити зауваження.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області викликане виключно змінами в собівартості та умовах надання послуг.

До слова, на Одещині також підвищили ціни на воду в Ізмаїлі.

Вартість послуг зросла в середньому на чверть. Так, кубічний метр води коштує тепер 34,3 гривні (раніше — 27,5), а стоки — 42,3 замість 33,4 гривні. Для мешканців багатоповерхівок тарифи склали 35,1 гривні за холодну воду та 42,9 — за водовідведення, що на 7–9 гривень більше, ніж до цього.

У водоканалі пояснили зростання цін підвищенням вартості електроенергії, матеріалів та збільшенням витрат на оплату праці.

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