Новий графік руху поїздів з Одеси ввели на популярний потяг та ввели додаткові рейси.

Новий графік руху поїздів з Одеси введено компанією-перевізником "Укрзалізницею" через підвищений попит на поїздки влітку, повідомляє Politeka.net.

Про зміни оголосила "Укрзалізниця" на своєму каналі в Телеграм.

"Укрзалізниця" продовжує призначення додаткових пасажирських поїздів на серпень, аби забезпечити українцям зручні подорожі в період підвищеного попиту на залізничне сполучення. Низка популярних маршрутів уже включена до розкладу, а продаж квитків на більшість рейсів відкрито на офіційних ресурсах компанії.

Новий графік руху поїздів з Одеси виглядає наступним чином: Зокрема, 1 та 3 серпня курсуватиме поїзд № 708/707. Пасажири зможуть скористатися цим маршрутом як у напрямку до Вінниці, так і зворотно — з Одеси.

Також у розкладі з’явилися додаткові дати для поїздів, що сполучають столицю з Кривим Рогом. Поїзд № 740/739 девʼять Київ – Кривий Ріг, а також поїзд № 753/754 Кривий Ріг – Київ курсуватимуть тридцять першого липня, а також другого, четвертого, шостого, восьмого та десятого серпня.

Ще один додатковий маршрут — поїзд № 275/276 Київ – Вінниця. Він курсуватиме з першого по третє серпня в обох напрямках, що стане зручним варіантом для мешканців центральної України.

Варто зауважити, що на всіх зазначених напрямках будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. Це означає, що у вагонах не передбачена видача постільної білизни. Пасажирів закликають уважно ознайомлюватися з умовами проїзду під час оформлення квитків, щоб уникнути непорозумінь.

Продаж квитків на більшість вищезазначених рейсів вже відкрито через офіційні онлайн-платформи «Укрзалізниці», мобільний застосунок, сайт компанії, залізничні каси, а також авторизовані онлайн-сервіси. Квитки на додаткові поїзди до та з Кривого Рогу з’являться у системі найближчим часом. Пасажирів закликають не зволікати з бронюванням, оскільки попит на квитки в цей період традиційно високий.

Завдяки впровадженню додаткових маршрутів та новому графіку руху поїздів з Одеси у серпні створюються зручні можливості для подорожей, навіть у найбільш насичені періоди сезону.

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