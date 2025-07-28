Новый график движения поездов из Одессы ввели на популярный поезд и ввели дополнительные рейсы.

Новый график движения поездов из Одессы введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" из-за повышенного спроса на поездки летом, сообщает Politeka.net.

Об изменениях объявила "Укрзализныця" на своем канале в Телеграмм.

"Укрзализныця" продолжает назначение дополнительных пассажирских поездов на август, чтобы обеспечить украинцам удобные путешествия в период повышенного спроса на железнодорожное сообщение. Ряд популярных маршрутов уже включен в расписание, а продажа билетов на большинство рейсов открыта на официальных ресурсах компании.

Новый график движения поездов из Одессы выглядит следующим образом: 1 и 3 августа будет курсировать состав № 708/707. Пассажиры смогут воспользоваться этим маршрутом как в направлении Винницы, так и обратно — из Одессы.

Также в расписании появились дополнительные даты для поездов, соединяющих столицу с Кривым Рогом.

Еще один дополнительный маршрут – экспрес № 275/276 Киев – Винница. Он будет курсировать с первого по третье августа по обоим направлениям, что станет удобным вариантом для жителей центральной Украины.

Следует заметить, что на всех указанных направлениях будут задействованы купейные вагоны с сидячими местами. Это означает, что в вагонах не предусмотрена выдача постельного белья. Пассажиров призывают внимательно ознакомиться с условиями проезда при оформлении билетов во избежание недоразумений.

Продажа билетов на большинство вышеперечисленных рейсов уже открыта через официальные онлайн-платформы «Укрзализныци», мобильное приложение, сайт компании, железнодорожные кассы, а также авторизованные онлайн-сервисы. Билеты на дополнительные экспресы в и из Кривого Рога появятся в системе в ближайшее время. Пассажиров призывают не медлить с бронированием, поскольку спрос на билеты в этот период традиционно высок.

Благодаря внедрению дополнительных маршрутов и новому графику поездов из Одессы в августе создаются удобные возможности для путешествий, даже в наиболее насыщенные периоды сезона.

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