Повышение тарифов на воду в Одесской области вызвано исключительно изменениями в себестоимости и условиях предоставления услуг.

Повышение тарифов на воду в Одесской области анонсировало коммунальное предприятие "Водоканал" Арцизского городского совета, сообщает Politeka.

Информация обнародована со ссылкой на официальный ресурс Арцизской общины . Согласно заявленному намерению, новые расценки вступят в силу в 2025 году.

Предлагаются следующие изменения: централизованное водоснабжение – 52,81 грн за кубометр, водоотвод – 46,38 грн за кубометр. Сейчас действуют более низкие ставки: 34,52 грн за поставки и 23,95 за отвод.

Причинами изменений назван ряд экономических факторов. Среди них — рост тарифа на электроэнергию (с 8,44 грн до 11,684 за кВтч), увеличение фонда оплаты труда, повышение цен на горюче-смазочные материалы, расходные ресурсы, арендную плату за землю и налоги.

Целью объявленного пересмотра является приведение стоимости услуг в экономически обоснованный уровень, а также обеспечение стабильного функционирования предприятия.

В течение следующих 14 календарных дней жители могут подавать предложения или высказать замечания.

Повышение тарифов на воду в Одесской области вызвано исключительно изменениями в себестоимости и предоставлении услуг.

К слову, в Одесской области также повысили цены на воду в Измаиле.

Стоимость услуг выросла в среднем на четверть. Так, кубический метр воды стоит теперь 34,3 гривны (ранее – 27,5), а стоки – 42,3 вместо 33,4 гривны. Для жителей многоэтажек тарифы составили 35,1 гривны за холодную воду и 42,9 за водоотвод, что на 7–9 гривен больше, чем до этого.

В водоканале объяснили рост цен повышением стоимости электроэнергии, материалов и увеличением затрат на оплату труда.

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